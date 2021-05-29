Германия

Швейцарец в прошлом сезоне помог команде закрепиться в середине турнирной таблицы.

Согласно информации от итальянского журналиста Николо Скиры, дортмундская Боруссия успешно завершила переговоры со Штутгартом относительно будущего трансфера голкипера "швабов" Грегора Кобеля.

Ожидается, что официальное объявление о новом приобретении "шмелей" состоится в ближайший понедельник, 31 мая.

23-летний голкипер провел в подошедшем к концу клубном сезоне 34 матча, в шести из которых сумел удержать свои ворота в неприкосновенности, пропустив при этом 54 гола.

Трансферный портал Transfermarkt оценивает Кобеля в 13 млн евро, что более чем в три раза больше, чем сумма, которую Штутгарт заплатил летом прошлого года Хоффенхайму за выкуп игрока, который ранее выступал за швабский клуб на правах аренды.

Источник сообщает, что срок окончания нового контракта вратаря с Боруссией Д намечен на 2026-й год.