Германия

Немецкий специалист не контактировал с руководством Реала, как и с представителями других команд.

Согласно сообщению на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB), главный тренер сборной Германии Йоахим Лев завершит свою работу на данном посту по окончанию кампании чемпионата Европы-2020.

Появлялась информация, что 61-летний специалист определенный период времени изучает испанский язык и рассматривается мадридским Реалом и каталонской Барселоной в качестве одного из кандидатов на должность наставника.

Тем не менее, предстоящим летом Йоахим Лев не возглавит никакой футбольный клуб, о чем и объявил лично.

"Этим летом я не пойду в клуб. Я ни с кем не поддерживаю контакты и не изменю свое решение", — приводит слова Лева журналист Кристиан Фальк.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.