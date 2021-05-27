Испания

Место наставника "королевского клуба" освободилось после ухода Зидана.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан принял решение покинуть клуб.

Как сообщает издание Deportes Cuatro, руководство "галактикос" рассматривает четыре кандидатуры на пост нового наставника.

В шорт-лист клуба вошли: Антонио Конте, Рауль, Йоахим Лев и Маурисио Почеттино.

Антонио Конте только покинул миланский Интер и находится без клуба. Рауль занимает пост тренера Кастильи, Йоахим Лев после Евро-2020 покидает сборную Германии, а у Маурисио Почеттино конфликт с руководством ПСЖ.

Ранее СМИ приписывали интерес боссов Реала к итальянцу Массимилиано Аллегри, однако тот, по всей видимости, решил вернуться в Ювентус.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.