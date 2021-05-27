Место наставника "королевского клуба" освободилось после ухода Зидана.
Антонио Конте, Getty Images
27 мая 2021, 13:40
Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан принял решение покинуть клуб.
Как сообщает издание Deportes Cuatro, руководство "галактикос" рассматривает четыре кандидатуры на пост нового наставника.
В шорт-лист клуба вошли: Антонио Конте, Рауль, Йоахим Лев и Маурисио Почеттино.
Антонио Конте только покинул миланский Интер и находится без клуба. Рауль занимает пост тренера Кастильи, Йоахим Лев после Евро-2020 покидает сборную Германии, а у Маурисио Почеттино конфликт с руководством ПСЖ.
Ранее СМИ приписывали интерес боссов Реала к итальянцу Массимилиано Аллегри, однако тот, по всей видимости, решил вернуться в Ювентус.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.