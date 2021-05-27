Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан принял решение покинуть клуб.

Как сообщает издание Deportes Cuatro, руководство "галактикос" рассматривает четыре кандидатуры на пост нового наставника.

В шорт-лист клуба вошли: Антонио Конте, Рауль, Йоахим Лев и Маурисио Почеттино.

Антонио Конте только покинул миланский Интер и находится без клуба. Рауль занимает пост тренера Кастильи, Йоахим Лев после Евро-2020 покидает сборную Германии, а у Маурисио Почеттино конфликт с руководством ПСЖ. 

Ранее СМИ приписывали интерес боссов Реала к итальянцу Массимилиано Аллегри, однако тот, по всей видимости, решил вернуться в Ювентус.

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