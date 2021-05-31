Германия

Тем не менее, польский форвард счастлив в Баварии.

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски, ставший обладателем Золотой бутсы по итогам минувшего сезона, ответил на вопрос касаемо того, продолжит ли он и дальше защищать цвета действующего чемпиона Германии.

Мое будущее? Я всегда открыт к новым вызовам. На сегодняшний день я чувствую себя очень хорошо в Баварии. Великолепный город, великий клуб..."

"Мне всегда интересно изучать новый язык, новую культуру. Но произойдет ли это после завершения окончания карьеры или в футболе, то я не знаю", — приводит слова Левандовски Goal со ссылкой на Canal+.

Напомним, что в сезоне-2020/21 Роберт Левандовски провел в футболке Баварии 29 поединков в Бундеслиги, в которых ему удалось забить невероятный 41 гол.

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