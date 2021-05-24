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Форвард Баварии Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром сезона в Европе.

В 29 играх чемпионата Германии Роберт Левандовски умудрился забить 41 гол.

Этот результат позволил 32-летнему поляку выиграть гонку за Золотую бутсу. В этой борьбе нападающий Баварии опередил Лионеля Месси (30 голов в 35 матчах Ла Лиги) и Криштиану Роналду (29 голов в 33 поединках Серии А).

Отметим, что в прошлом году награда досталась нападающему Лацио Чиро Иммобиле.

Левандовски стал обладателем этого почетного приза впервые в своей карьере. Ранее он также побил "вечный" рекорд Герда Мюллера.