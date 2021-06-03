Германия

Полузащитник Боруссии Д был ключевым в составе своей команды в конце прошлого сезона.

Согласно сообщению немецкого издания Kicker, полузащитник дортмундской Боруссии Махмуд Дауд получил запросы на трансфер от трех неназванных клубов из Англии, Испании и Италии.

При этом, контракт футболиста "шмелей" подходит ко своему завершению уже в следующем году, а переговоры о его продлении, на данный момент, были поставлены на паузу.

Стороны ожидают прибытия нового наставника Боруссии Д Марко Розе, который в прошлом сезоне руководил одноименной командой из Менхенгладбаха, после чего игрок ожидает получить уверенность в том, что не лишится места в основном составе команды, которое сумел в полной мере завоевать только с приходом Эдина Терзича.

За прошлый футбольный год 25-летний Дауд сыграл 31 поединок, в которых отличился двумя результативными ударами и передачами. 23 из этих игр пришлись уже на каденцию хорватского специалиста.

Текущая трансферная стоимость немца, согласно данным портала Transfermarkt, составялет 11 млн евро.