Нападающий Баварии Роберт Левандовски стал лучшим футболистом минувшего сезона в Бундеслиге по версии своих коллег. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского гранда.

По результатам голосования среди членов профсоюза Левандовски набрал 75,9 процентов голосов, значительно опередив своих ближайших преследователей в лице Эрлинга Холанда (7,1%) из дортмундской Боруссии и Томаса Мюллера (3,5%) из мюнхенской Баварии.

Для 32-летнего форварда это стало пятым признанием от своих коллег (2013, 2017, 2018 и 2020).

Напомним, что в кампании-2020/21 Левандовски забил 41 гол в 29 играх чемпионата Германии, благодаря чему не только побил рекорд и стал лучшим бомбардиром турнира, но и завоевал Золотую бутсу.