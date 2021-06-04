Германия

Камерунский форвард продолжит выступать за мюнхенский гранд.

Бавария на своем официальном сайте объявила о продлении действующего контракта с нападающим Эриком Максимом Чупо-Мотингом.

32-летний камерунец подписал с мюнхенской командой новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2023 года. Финансовые сделки не уточняются.

Напомним, что Чупо-Мотинг перебрался в Баварию прошлым летом из ПСЖ на правах свободного агента.

В прошлом сезоне камерунский форвард провел в футболке "красных" 32 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 9 голов и отдать 1 ассист.

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