Камерунский форвард продолжит выступать за мюнхенский гранд.
Эрик Максим Чупо-Мотинг, ФК Бавария
04 июня 2021, 13:59
Бавария на своем официальном сайте объявила о продлении действующего контракта с нападающим Эриком Максимом Чупо-Мотингом.
32-летний камерунец подписал с мюнхенской командой новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2023 года. Финансовые сделки не уточняются.
Напомним, что Чупо-Мотинг перебрался в Баварию прошлым летом из ПСЖ на правах свободного агента.
В прошлом сезоне камерунский форвард провел в футболке "красных" 32 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 9 голов и отдать 1 ассист.
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