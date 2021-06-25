Германия

Мюнхенцы вернут в клуб экс-кипера.

Вратарь мюнхенской Баварии Александр Нюбель перейдет во французский Монако. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По его информации, речь идет об аренде сроком на два года без права последующего выкупа.

Также сообщается, что заменить Нюбеля будет призван бывший страж ворот клуба Свен Ульрайх. Он перейдет в клуб на правах свободного агента.

Ульрайх выступал за Баварию с 2015 по 2020 год и сыграл 45 матчей. Его последним клубом был Гамбург, который ныне выступает во Второй Бундеслиге.

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