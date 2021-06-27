Германия

Завершившие карьеру футболисты находят себя в разных ипостасях.

Бывший голкипер леверкузенского Байера Рене Адлер, который завершил карьеру летом 2019-го года в составе Майнца, нашел себе новое занятие, которое напрямую связано с его прошлой деятельностью.

Известный в прошлом страж ворот стал основателем онлайн-платформы для трансферов, которую он сам называет не иначе, как "Tinder для футболистов и клубов", а официальное название продукта — 11TransFair.

Суть приложения заключается в том, чтобы упростить процесс ведения переговоров с новыми работодателями и передать им в руки куда больше инструментов для планирования своего будущего.

В разработке платформы Адлеру помогал целый ряд футболистов, выступавших в качестве экспертной группы по телу вопроса, консультантов, менеджеров, юристов и футбольных агентов.

"Я смело могу назвать это Tinder для футболистов и клубов, — говорит Рене, — потому что мы аналогичным образом выступаем в качестве связующего звена между двумя сторонами переговоров.

Очевидно, что игроки в последнее время все больше и больше хотят получить автономию в принятии решений, а не зависеть в этом вопросе от предпочтений их агентов или менеджеров клуба.

Однако, не каждый может быть настолько профессионалом в своем деле, как, например, Йосуа Киммих или Кевин Де Брюйне, которые сами ведут свои переговоры и выбирают только то, что им по душе.

Молодой игрок должен иметь возможность выбирать не только между условным Меппеном и Любеком, а и иметь возможность говорить с венгерскими или австралийскими клубами. Только так можно построить карьеру мечты. Наша задача в этом плане заключается в том, чтобы сделать непрозрачный рынок прозрачным", — подытожил экс-голкипер.

Приложение доступно на бесплатной основе, а профессиональные игроки могут пройти в нем регистрацию, указать требования по зарплате, а также выбрать 4 из 20 доступных атрибутов для поиска клубов.

На первых этапах, продукт будет эксклюзивом для четырех дивизионов Бундеслиги, и будет выступать в качестве посредника между игроками и клубами.

Если футболист и клуб ударили по рукам, то заполучивший нового игрока в свой состав коллектив выплатит соответствующего размера комиссию операторам приложения.