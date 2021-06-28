Германия

Футболист продолжит выступать в Бундеслиге.

Хоффенхайм на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Шальке Себастьяна Руди.

Футболист, который минувшие два сезона провел в аренде в Хоффенхайме, подписал полноценный контракт на два года.

После вылета Шальке во Вторую Бундеслигу, Руди принял решение расторгнуть контракт и присоединился к новому клубу на правах свободного агента.

Отметим, что Руди С 2010 по 2017 год уже выступал за "деревенских", а после перебрался в мюнхенскую Баварию.

Также с 2014 года Руди выступает за сборную Германии, в составе которой сыграл более 20 матчей.