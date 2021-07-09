Германия

Немецкая Бундеслига показала статистику выплат прошлого сезона.

В рамках предоставления ежегодной финансовой отчетности клубов-участников немецкой Бундеслиги для ознакомления широкой публики, руководство "элитного" дивизиона Германии уделило особый акцент комиссионным выплатам со стороны клубов в адрес агентов футболистов.

Так, в течение сезона-2020/21 участники Бундеслиги суммарно выплатили 194 млн евро исключительно агентам своих футболистов в качестве различных бонусов.

Лидером данного рейтинга является дортмундская Боруссия, которая сумела опередить мюнхенскую Баварию сразу на 6 млн евро.

Примечательно, что отставание РБ Лейпциг от лидера, который расположился на третьей строчке сводной таблиц, составляет почти половину от суммы выплат "шмелей".

Что же касается новоприбывших в "элитный" дивизион Бохума, Гройтер Фюрта, то их суммарные выплаты не дотягивают даже до идущего четвертым с конца списка Унион Берлин.