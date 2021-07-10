Германия

Андрей Лунев продолжит карьеру в Бундеслиге.

Байер Леверкузен объявил о подписании нового футболиста в летнее трансферное окно, которым стал вратарь Андрей Лунев.

29-летний голкипер покинул Зенит на правах свободного агента и присоединился к стану клуба из немецкой Бундеслиги.

Соглашение между Байером и Луневым рассчитано до лета 2023 года. Конкурентом Андрея в новом клубе будет Лукас Градецки, который поделил с Мануэлем Нойером четвертую строчку по количеству "сухих" матчей в прошлом сезоне чемпионата Германии (9).

В прошлой кампании Андрей Лунев провел за свой бывший клуб 13 поединков, в которых он пропустил 14 мячей и три матча сыграл на ноль.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.