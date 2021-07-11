Германия

Наставник Баварии лестно высказался о вингере сборной Италии и Ювентуса.

Главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн прокомментировал слухи об интересе своей команды к крайнему полузащитнику туринского Ювентуса Федерико Кьезе.

"Кьеза — великий игрок. Я действительно считаю его выдающимся. Он очень быстр, с очень хорошим дриблингом и завершением атак. Единственная проблема — у него слишком высокая стоимость", — приводит слова Нагельсманна журналист Фабрицио Романо.

Источник утверждает, что нет никаких шансов, что Кьеза покинет Ювентус в летнее трансферное окно. В Турине его считают неприкосновенным футболистом.

В минувшем сезоне Федерико Кьеза провел за "старую синьору" 46 поединков во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.