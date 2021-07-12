Футболист был основным исполнителем команды в прошлом сезоне.
Митчел Баккер, Getty Images
12 июля 2021, 13:03
Согласно информации нидерландского издания AD.nl, левый защитник французского Пари Сен-Жермен Митчелл Баккер уже по ходу текущей трансферной кампании может сменить клубную прописку.
В услугах крайнего 21-летнего нидерландца заинтересовался леверкузенский Байер, который голов предложить футболисту пятилетний контракт.
Сообщается, что клубы уже успели ударить по рукам, а сам футболист отбыл в Германию, где в ближайшее время состоится официальное подписание соглашения.
Сумма трансфера не разглашается, однако перспективы футболиста закрепиться в составе "красно-синих" при Маурицио Почеттино выглядят куда меньше, нежели при том уровне доверия, который он получал от Томаса Тухеля, сыграв в 40 матчах по ходу сезона, оформив при этом две голевые передачи.
Стоит отметить что портал Transfermarkt оценивает Баккера в 10 млн евро, а его все еще действующий контракт с ПСЖ рассчитан до лета 2023-го года.