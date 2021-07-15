Германия

Авторитетное издание не нашло достойных кандидатур на это почетное звание.

У немецкого издания Kicker есть определенная традиция, связанная с подведением итогов прогресса футболистов тамошней Бундеслиги с периодичностью раз в полгода.

Пока идет межсезонье, редакторы авторитетного журнала фактически подвели итоги выступлений игроков за первую половину 2021-го года, представив свой рейтинг для позиций фланговых нападающих.

Согласно устоявшимся нормам, составители данной классификации делят лучших игроков на три категории: "Мировой класс", "Международный класс", "Национальный класс".

Примечательно, что в решающей части минувшего сезона так и не нашлось достойных кандидатов на попадание в наивысшую из перечисленных категорий.

В то же самое время, среди футболистов "международного класса" оказалось только два футболиста — Джейдон Санчо из Боруссии Дортмунд и Филип Костич из франкфуртского Айнтрахта.

В категории "национальный класс" присутствует куда больше игроков: Кингсли Коман (Бавария), Ридл Баку (Вольфсбург), Серж Гнабри (Бавария), Маркус Тюрам (Боруссия М), Эмиль Форсберг (РБ Лейпциг), Силас Катомпа Мвумпа (Штутгарт), Роланд Саллаи (Фрайбург), Винценцо Грифо (Фрайбург).

Все футболисты указаны в порядке убывания их итогового рейтинга.