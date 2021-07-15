Полузащитник сборной Нидерландов уйдет из Ромы.
Джастин Клюйверт. Фото Getty Images
15 июля 2021, 13:51
Лейпциг намерен выкупить права на полузащитника Джастина Клюйверта у римской Ромы.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, римляни готовы отпустить своего футболиста уже в летнее трансферное окно.
Стоит отметить, что Клюйверт весь прошлый сезон отыграл в составе Лейпцига на правах аренды. Футболист принял участие в 24 матчах, где забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Рома подписала португальского вратаря Руя Патрисиу.