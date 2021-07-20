Турецкий защитник может перебраться в стан мюнхенцев.
Мерт Мюлдюр, getty images
20 июля 2021, 00:55
Бавария рассматривает возможность подписания турецкого защитника Сассуоло Мерта Мюлдюра в текущее трансферное окно.
Как сообщает издание Sky Sport Germany, мюнхенцы ищут усиление правого фланга обороны.
Отметим, что 22-летний турецкий защитник провел 29 поединков в прошлом сезоне, отметившись результативной передачей.
Напомним, что Бавария также рассматривала кандидатуру Дензела Думфриса, который близок к переходу в Эвертон.