Бавария рассматривает возможность подписания турецкого защитника Сассуоло Мерта Мюлдюра в текущее трансферное окно.

Как сообщает издание Sky Sport Germany, мюнхенцы ищут усиление правого фланга обороны.

Отметим, что 22-летний турецкий защитник провел 29 поединков в прошлом сезоне, отметившись результативной передачей.

Напомним, что Бавария также рассматривала кандидатуру Дензела Думфриса, который близок к переходу в Эвертон.