Англия

"Ириски" хотят подписать нидерландского защитника.

Эвертон желает оформить переход Дензела Думфриса в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Calciomercato Руди Галетти, "ириски" и ПСВ находятся на продвинутой стадии переговоров.

В прошлом сезоне защитник провел 41 поединок, в котором отметился четырьмя голами и девять результативными передачами.

Напомним, что ранее нидерландским футболистом интересовался Интер, но из-за финансовых трудностей клуб готов лишь арендовать футболиста.