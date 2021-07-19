"Ириски" хотят подписать нидерландского защитника.
Дензел Думфрис, getty images
19 июля 2021, 00:30
Эвертон желает оформить переход Дензела Думфриса в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Calciomercato Руди Галетти, "ириски" и ПСВ находятся на продвинутой стадии переговоров.
В прошлом сезоне защитник провел 41 поединок, в котором отметился четырьмя голами и девять результативными передачами.
Напомним, что ранее нидерландским футболистом интересовался Интер, но из-за финансовых трудностей клуб готов лишь арендовать футболиста.