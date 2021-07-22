Германия

"Шмели" больше не заинтересованы в немецком защитнике.

Дортмундская Боруссия отказалась от идеи подписания защитника Лейпцига Марселя Халстенберга.

Как сообщает Kicker, "шмели" будут готовы оформить переход футболиста только в том случае, если продадут Нико Шульца.

Контракт Марселя Халстенберга с Лейпцигом подходит к концу летом 2022-го года. Стороны не могут прийти к новому соглашению.

Немецкий защитник в прошлом сезоне провел 31 поединок, в которых отмелся двумя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что Боруссия Д также не заинтересована в Тимо Вернере.