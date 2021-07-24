Германия

Football.ua подвел итог периоду выступлений таланливого англичанина за немецкий коллектив.

Вчера Манчестер Юнайтед официально объявил о переходе Джейдона Санчо из дортмундской Боруссии. Переход юной звездочки английского футбола в стан "красных дьяволов" планировался еще прошлым летом, но в дело вмешалась пандемия и другие сложности, однако на сей раз руководство "шмелей" более не препятствовало уходу одного из своих лидеров.

И правда, вряд ли кто-то из болельщиков Дортмунда может кинуть камень в огород участника Евро-2020 в составе сборной Англии, так как "Джей" своим трудом и хорошим отношением точно оставил после себя самые приятные воспоминания, а не выжженную землю а-ля Усман Дембеле. Давайте освежим в памяти самые важные моменты карьеры Санчо на Сигнал Идуна Парк.

Первое результативное действие за Боруссию

Воспитанник академии Манчестер Сити пополнил ряды дортмундской Боруссии летом 2017 года и мало кто тогда реально был уверен, что порог клубного офиса перешагнула будущая звезда европейского футбола. На тот момент Джейдон казался лишь очередным талантом, который немного побегает на изумрудном газоне Вестфалленштадиона, затем, подобно условному Серхио Гомесу, будет скитаться по многочисленным арендам, чтобы затем бесславно закончить своё приключение с командой. Как бы не так!

Тогдашний наставник дортмундцев Петер Бош не слишком жаловал англичанина, позволив тому отыграть лишь 16 минут во встречах с Айнтрахтом из Франкфурта и Баварией, зато сменивший его в декабре 17-го Петер Штегер — напротив, стал больше доверять Санчо.

И если первые встречи австрийского наставника с Майнцем и Хоффенхаймом "Джей" пропустил из-за растяжения связок, то вот с начала второго круга стал появляться на поле регулярно, оформив первое результативное действие за новый клуб в январской встрече с Гертой в Берлине. Боруссия уступала в счете после гола Дэви Зельке, но точный навес Санчо ближе к концу встречи в падении замкнул Синдзи Кагава, тем самым позволив ей увезти ничью из традиционно тяжелого выезда.

Бенефис в горловой игре с леверкузенским Байером в концовке сезона-2017/18

Кампания 17/18 получилась довольно турбулентной для "шмелей". Боруссия долгое время располагалась вне зоны Лиги чемпионов, а стабильно набирать очки начала лишь во втором круге под руководством уже упомянутого нами Штегера, сменившего провалившегося Боша.

Битва с Леверкузеном в 31 туре того сезона превратилась в во многом решающее противостояние в контексте борьбы за попадание в главный еврокубок. Боруссии, отстававшей от Байера по дополнительным показателям, необходимо было побеждать, и сия победа была добыта, причём в весьма впечатляющем стиле!

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев Сигнал Идуна Парк, а автором единственного взятия ворот стал именно герой нашего сегодняшнего материала, классно отправившего мяч в дальний угол после передачи от Кристиана Пулишича.

А во второй половине встречи начался настоящий бенефис Джейдона Санчо, отдавшего два ассиста на Макса Филлипа и Марко Ройса, причем передача нынешнего игрока Вольфсбурга получилась просто шикарной. Англичанин сперва технично и ловко укротил игровой снаряд, затем попросту вложив его в ноги товарища по команде. Итог: 4:0, и именно та виктория в итоге и стала определяющей в заочной дуэли "шмелей" и "фармацевтов".

Прорыв в сезоне-2018/19

Летом 2018 года Петера Штегера сменил Люсьен Фавр, мигом сделавший Санчо одним из лидеров "черно-желтого" коллектива. За весь сезон-18/19 он пропустил лишь одну игру — в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов против Монако (2:0), в которой швейцарский специалист намеренно предоставил юной звездочке небольшую передышку.

В Бундеслиге того розыгрыша Джейдон оформил 30 очков по системе гол+пас (12 голов и 18 ассистов), присовокупив к ним гол и две голевых в кубковых турнирах, громко заявив о себе на весь футбольный мир.

Наиболее значимыми эпизодами той кампании в исполнении нынешнего игрока МЮ стали победный гол в выездном дерби Рура против Шальке (2:1)…

…а также довольно сложное по исполнению взятие ворот с лету в игре с Байером (3:2).

Не забываем и о решающем ассисте на Марко Ройса в тяжелейшей игре первого раунда Кубка Германии против новичка чемпионата Германии будущего сезона — Гройтер Фюрта, позволивший Боруссии пройти в следующий раунд.

Гол+пас в Суперкубке против Баварии и не менее яркое продолжение в кампании 2019/20

Первый полноценный сезон Джейдона в качестве одного из лидеров дортмундского клуба задрал невероятно высокую плану ожиданий и требований к игроку, но он доказал, что не является калифом на час, выдав еще более результативный и крутой сезон.

Начало было положено в суперкубковой баталии против мюнхенской Баварии, где Санчо сначала совершил сольный результативный рейд по правой бровке, а затем отдал передачу на гол Пако Алькасера.

Начало нового сезона в Бундеслиге англичанин увенчал 1+1 в домашней игре с Аугсбургом, а особенно в той кампании от его ног пострадал Кельн.

А вот его классный гол в разгромной встрече с франкфуртским Айнтрахтом (4:0).

Улучшил "Джей" свои показатели и в Лиге чемпионов. В домашней игре с миланским Интером на его счету была одна голевая, затем классный гол в "девятку" во встрече с Барселоной…

…и решающий вклад в победу над пражской Славией в последнем туре группового этапа, позволившей "шмелям" обойти действующих чемпионов Италии и выйти в плей-офф.

Первый хет-трик в профессиональном футболе

Вернувшись после карантина с очевидным лишним весом Санчо, тем не менее, показал, что мастерство, как известно, не пропьёшь, хотя многие пытались:)

В гостях у вылетевшего Падерборна он сумел оформить первый хет-трик в своей профессиональной карьере, после одного из голов успев продемонстрировать футболку в поддержку непреднамеренно убитого полицейским Джорджа Флойда.

Эмоциональное прощание

Первую половину минувшего сезона Санчо откровенно провалил, то ли на волне несостоявшегося перехода в Манчестер Юнайтед, то ли по причине личных проблем, так что на данный момент — это худший отрезок в его недолгой карьере.

Зато ближе к зиме парня прорвало. Гол и ассист в победной игре 1/16 финала кубка против Айнтрахта из Брауншвейга.

1+1 против Вольфсбурга и Лейпцига.

Те же гол+пас в дерби с Шальке, в том числе, на гол бисиклетой в исполнении Эрлинга Холанда.

Победный гол Боруссии из Менхенгладбаха в четвертьфинале Кубка Германии…

…и на десерт ключевой вклад в завоевание Дортмундом первого серьезного трофея за четыре года!

Джейдон, это было круто и удачи на Олд Траффорд!