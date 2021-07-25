Германия

Нидерландский форвард продолжит карьеру на Сигнал Идуна Парк.

Нападающий ПСВ Дониэлл Мален вскоре должен быть представлен в качестве нового футболиста дортмундской Боруссии.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны практически завершили бюрократические вопросы и подписали первую часть документов.

О трансфере 22-летнего нидерландца будет объявлено после того, как он пройдет медицинское обследование в стане "шмелей". Боруссия Дортмунд заплатит за подписание Малена 30 миллионов евро.

Напомним, в прошлом сезоне форвард забил 19 голов в Эредивизи в 32 матчах, заняв второе место в гонке бомбардиров чемпионата и став лучшим бомбардиром ПСВ.