Германия

Футболист подписал контракт со "шмелями".

Дортмундская Боруссия подписала вингера ПСВ Дониэлла Малена. Об этом сообщает пресс-служба "шмелей".

Контракт подписан на пять лет, до лета 2026 года. О сумме трансфера пока не сообщается.

Помимо ПСВ Мален выступал за амстердамский Аякс и лондонского Арсенала. К слову, он — воспитанник "канониров".

В минувшем сезоне 22-летний вингер отыграл 45 матчей за ПСВ, в которых забил 27 голов и отдал 10 ассистов.

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