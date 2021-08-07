Германия

Французский полузащитник Франк Рибери может вернуться в Мюнхен.

Французский полузащитник Франк Рибери, который покинул Фиорентину и ныне находится в статусе свободного агента, может вернуться в мюнхенскую Баварию.

Как сообщает издание L’Équipe, француз индивидуально тренируется в Мюнхене и ищет различные варианты продолжения карьеры.

По данным источника, председатель правления Баварии Оливер Кан и почетный президент клуба Ули Хенес хотят вернуть француза в стан мюнхенского клуба.

Напомним, Рибери защищал цвета Баварии в период с 2009 по 20017 года.

Ранее сообщалось, что Бавария договорилась с РБ Лейпцигом о переходе Марселя Забитцера.