Германия

Австриец достанется мюнхенцам по скромной цене.

Бавария продолжает работу над переходом Марселя Забитцера из Лейпцига в текущее трансферное окно.

Как сообщает журналист Педро Алмейда, мюнхенский клуб заплатит за австрийского полузащитника 15 миллионов евро плюс бонусы.

За прошлый футбольный год на клубном уровне Марсель Забитцер провел 39 матчей, забив девять голов и отдав семь голевых передач.

Напомним, что на австрийского полузащитника также претендовал представитель чемпионата Англии — Тоттенхэм.