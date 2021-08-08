Германия

Команда Розе стартовала сезон с удачного результата.

В рамках 1/32 финала Кубка Германии дортмундская Боруссия уверенно обыграла представителя Третьей Бундеслиги Веен (0:3).

За команду Марко Розе отличался лишь один футболист. Хет-триком начал сезон Эрлинг Холанд.

Норвежец огорчал кипера хозяев Штрицеля дважды в первом тайме и один раз во второй половине игры.

Веен — Боруссия Д 0:3

Голы: Холанд, 26, 31, 51

Веен: Штрицель — Мокенгаупи, Карстенс (Якобсен, 46), Гюрлеен, Фехнер, Рибле (Кемпе, 33) — Таффертсгофер, Кюрт, Гоппел (Тиль, 46), Нильссон (Прокоп, 73) — Вурц (Ланкфорт, 46).

Боруссия Д: Коель — Шульц, Аканджи, Пападопулос, Пасслак — Рейна (Мукоко, 85), Дауд (Делейни, 85), Беллингем (Витсель, 55) — Ройс (Т. Азар, 66) — Холанд, Тиггерс (Мален, 66).

Предупреждения: Рибле, Гоппел, Таффертсгофер, Шульц