Германия

Команды забили на двоих семь мячей, а победителем из голей перестрелки вышел клуб из Дортмунда.

Боруссия Дортмунд и Айнтрахт Франкфурт подарили болельщикам настоящий праздник голов в поединке первого тура немецкой Бундеслиги.

Нельзя сказать, что интрига в матче сохранялась до финального свистка, но, тем не менее, гости из Франкфурта время от времени огрызались результативными действиями.

Возможно, у Айнтрахта был бы шанс зацепиться за очки, однако феноменальная игра нападающего Дортмунда Эрлинга Холанда помножила все эти шансы на "нет". Норвежский форвард мало того, что оформил хет-трик из ассистов, так еще и сам забил два мяча.

Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Марко Розе со счетом 5:2.

Боруссия Д – Айнтрахт 5:2

Голы: Ройс, 23, Азар, 32, Холанд, 34, 70, Рейна, 58 – Пасслак, 27, Хауге 86

Боруссия Д: Кобель – Пасслак, Витцель (Пападопулос, 78), Аканджи, Шульц – Беллингем (Дилейни, 73), Дауд – Азар (Мален, 73), Ройс (Мукоко, 87), Рейна (Тиггес, 87)– Холланд

Айнтрахт: Трапп – Ильзанер (Ленц, 46), Хинтереггер, Ндика – да Кошта, Соу, Хасебе (Хрустич, 69), Костич (Ахе, 86) – Камада (Хауге, 46), Баркок (Линдстрём, 46) – Борре