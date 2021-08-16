Представляем вашему вниманию видео лучших голов минувшего тура чемпионата Германии-2021/22.
Эрлинг Холанд, Getty Images
16 августа 2021, 16:34
Немецкая Бундеслига вернулась на телевизионные экраны, подарив футбольным болельщикам ряд интересных и захватывающих противостояний.
В минувшие выходные не обошлось и без красивых забитых мячей, поэтому пресс-служба немецкого первенства собрала их воедино в отдельном видео.
Видео лучших голов первого тура Бундеслиги-2021/22:
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