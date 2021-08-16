Германия

Футболист перебрался в другой клуб чемпионата.

Леверкузенский Байер оформил трансфер лидера защитной линии Униона Роберта Андриха.

Контракт с 26-летним футболистом подписан на пять лет. Он будет выступать за "фармацевтов" под восьмым номером.

В минувшем сезоне Андрих сыграл за Унион в 31 матче, в которых забил 5 голов, отдал два ассиста и отметился 5 желтыми и одной красной карточкой.

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