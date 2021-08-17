Германия

"Волки" совершили опрометчивую ошибку в Кубке Германии.

Вольфсбург в рамках первого раунда Кубка Германии играл против Пройссена и выиграл со счетом 3:1.

Тем не менее, во втором раунде "волки" не сыграют из-за глупой организационной ошибки во время поединка, сообщает официальный сайт немецкого футбольного союза.

Вольфсбург совершил шесть замен в матче, хотя позволено было сделать пять, и получил техническое поражение со счетом 0:2.

В дополнительное время Филипп заменил Борнаува, а Мехмеди вышел вместо Лакруа.

У "волков" теперь есть 24 часа для того, чтобы обжаловать данное решение.