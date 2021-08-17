Германия

Мюнхенцы оказались сильнее Боруссии Д.

В рамках Суперкубка Германии дортмундская Боруссия уступила мюнхенской Баварии со счетом 1:3.

Дортмундцы подходили к матчу в отличном настроении после разгромной победы над Айнтрахтом (5:2). У Баварии было не лучшее настроение — в первом туре они сыграли вничью с Боруссией М и пережили смерть легенды клуба Герда Мюллера.

Однако, несмотря на это, первыми забили мюнхенцы. Навес от Комана пришелся точно на голову Роберту Левандовски. В начале второго тайма, когда дортмундцы побежали отыгрываться, Бавария забила на контратаке. Дэвис прострелил, Левандовски пяткой скинул на Мюллера, а тот замкнул пас в пустые.

На 64-й минуте Боруссия один мяч отквитала. Беллингем скинул под удар Ройсу, а капитан пробил изящно в правую девятку ворот Нойера.

Однако недолго музыка играла. Спустя 10 минут Мусиала воспользовался абсолютно детской ошибкой в обороне хозяев, а Левандовски оформил дубль. На этом матч и завершился.

Боруссия Д — Бавария 1:3

Голы: Ройс, 64 — Левандовски, 41, 74, Мюллер, 50

Боруссия Д: Кобель, Пасслак (Вольф, 84), Шульц, Аканджи, Беллингем (Рейньер, 84), Витцель, Дауд, Рейна (Pašalić, 78), Ройс, Мукоко (Мален, 58), Холанд.

Бавария: Нойер, Станишич (Сарр, 87), Упамекано, Дэвис, Зюле, Горецка, Киммих, Мюллер (Мусиала, 73), Коман (Сане, 49), Гнабри (Толиссо, 73), Левандовски (Шупо-Мотинг, 88).

Предупреждения: Зюле, Ройс, Дауд, Сане.