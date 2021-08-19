Германия

Форвард желает открывать новые границы своих возможностей.

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски продолжает регулярно увеличивать собственный показатель забитых мячей за "Рекордмайстер", однако не отказывается при этом от рассмотрения иных вариантов развития своей карьеры.

Британский ресурс Sky Sports сообщает о том, что 32-летний польский форвард всерьез оценивает возможный переход в другой клуб, пока находится на пике своей карьеры.

Однако, преградой на его пути ухода из Баварии может стать сумма отступных, которую будет запрашивать клуб в текущее трансферное окно.

Чемпионы Германии оценивают своего игрока не менее чем в 117 млн евро, что в текущих реалиях трансферного рынка может быть доступно лишь считанным коллективам.

Именно поэтому журналист немецкого издания Bild Тоби Альчеффль считает, что уход Левандовски из Баварии точно не возможен в текущее трансферное окно, однако уже в следующем году его клубу придется идти на компромиссы по данному вопросу.

Отметим, что на счету поляка уже три гола в двух стартовых матчах нового сезона.