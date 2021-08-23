Германия

Football.ua разобрал первые матчи дортмундской Боруссии в новом сезоне под руководством немецкого наставника.

Новый сезон дортмундская Боруссия начала под руководством экс-наставника гладбахских одноклубников — Марко Розе, сменившего на этом посту Эдина Терзича, вернувшегося к роли ассистента. После успешного второго круга в исполнении "шмелей" под руководством немецкого специалиста с хорватскими корнями многие со скепсисом встретили приход нового тренера, но заслуженно ли? Давайте делать первые выводы.

В сезоне-2021/22 Боруссия скорее всего будет играть в двух вариантах расстановки

Основной формацией Боруссии Менхенгладбах при Марко Розе были 4-2-3-1. Сия расстановка отлично проецируется и на дортмундский клуб, при каждом наставнике в последние годы использовавшем ее в меньшей или большей степени. Наибольшим сторонником в этом отношении был Люсьен Фавр, в первой же кампании на Сигнал Идуна Парк сформировавший основной состав следующим образом —

Бюрки — Хакими, Загаду, Аканджи, Пищек (Геррейру) — Дилэйни, Витсель — Санчо, Ройс, Ларсен — Гетце (Алькасер, либо кто-то в роли фальшивой "девятки").

Затем швейцарец перешел на 3-4-3. Схему, максимально направленную на созидательные действия, а также позволившую раскрыть потенциал многих игроков, в особенности вингбеков — Рафу Геррейру и Ашрафа Хакими.

Во второй половине прошлого сезона при Эдине Терзиче Дортмунд вновь вернулся к схеме 4-2-3-1, и надо сказать, вполне успешно. Впечатляющий финишный рывок позволил Боруссии запрыгнуть с пятого/шестого на третье место, а также завоевать кубок страны. Тем не менее, на данный момент основная расстановка команды при Розе вовсе не упомянутая выше формация, приносившая результат.

В кубковой игре с Вееном из Висбадена (3:0) "шмели" сыграли в 4-4-2 с "ромбом" в центре, выглядя достаточно уверенно и неплохо, однако то была лишь проверка на "кошках". Необходимо было отточить ее в боевых условиях с более серьезными соперниками. Пока что, получается так себе.

В первом туре Бундеслиги против франкфуртского Айнтрахта Дортмунд вернулся к 4-2-3-1 и это принесло шикарный эффект. "Орлы" были биты легко и непринуждённо, а группа атаки провела отличный матч, особенно Эрлинг Холланд. Вопросы возникали лишь по действиям в защите, но к этому мы еще вернемся.

Холланд, игравший на острие, четко использовал пространство за спинами игроков в "красном", будучи главным элементом своей команды в той игре в завершающей фазе атак. Боруссия традиционно для себя выбегала в стремительные контры, которые не были банальными забросами на ход норвежцу, напротив, Эрлинг выбирал идеальный по таймингу момент либо для решающего рывка к воротам, либо для передачи на врывавшихся в штрафную партнеров, а порой и опускался к центральному кругу, помогая товарищам в развитии атак. Собственно, так и был забит первый мяч.

Эрлинг садится "ниже" при обороне Боруссии…

…Феликс Пасслак перехватывает мяч у соперника, тем самым начиная голевую атаку.

Благодаря грамотному выбору позиции и стартовой скорости форвард устремляется на свободное пространство, тем самым создавая две линии передачи — на Марко Ройса и Торгана Азара.

Эрлинг выбирает более рискованный пас на Марко, который тем не менее заканчивается голевым ударом последнего.

Это лишь один пример подобных геометрических атак Дортмунда в той встрече. Словом, вы уже поняли, что эта схема довольно эффективно работает конкретно с тем подбором футболистов, которые есть у Боруссии.

Несмотря на это, в поединке с Баварией в суперкубке (1:3) Марко Розе принял решение вернуться к 4-4-2 и "ромбу", призванным максимально насытить центр поля и иметь преимущество в этой зоне. Хорошая идея на бумаге, но не оправдавшая себя в матче, так как в подобной формации максимально уязвимыми становятся фланги обороны — одна из главных проблем "шмелей" после ухода Ашрафа Хакими.

Играть подобным образом с латералями Феликсом Пасслаком и Нико Шульцом — чистейшее самоубийство. Так и случилось. Мюнхенцы попросту уничтожили и затерзали правое крыло защиты соперника, что во многом поспособствовало итоговому поражению.

4-4-2 с "ромбом" Боруссии во встрече с Баварией



Во встрече с Фрайбургом в минувшую субботу (1:2) тренер дортмундцев, к удивлению многих, оставил расстановку неизменной. Вновь очередной провал. "Грифы" традиционно компактно оборонялись по схеме 5-3-2, максимально ограничивая оппоненту пространство и не давая ему создать что-то стоящее в завершающей фазе атак.

Чисто по игровому рисунку Боруссия не заслуживала итогового поражения, а первый гол и вовсе пришел с "излюбленного" рурцами стандарта, то бишь выстрел со штрафного Винченцо Грифо можно было назвать несколько шальным, а его xG составил всего-то 2%. Такое бывает, но ведь как минимум во втором тайме и сам Дортмунд не создал ни одного толкового момента, не нанеся ни одного удара в створ!

Почему новая схема не особо подойдет Холланду, и что там по кадрам?

По итогам последних игр можно сказать, что расстановка 4-4-2 не подходит Эрлингу Холланду, предпочитающего играть единственного нападающего. Его альтруизм и игра на команду, в том числе стягивание на себя внимания защитников, могли бы быть не критичны даже в случае, если норвежец отрезан от остальной команды плотной опекой, но проблема заключается в отсутствии сильного напарника у экс-игрока Зальцбурга.

Штефан Тиггес на данный момент не продемонстрировал абсолютно ничего, за что он заслуживал бы выхода в старте, а отсутствие голов в основной команде явно не добавляет юному нападающему уверенности в себе.

Юссуфа Моукоко выглядит несколько поинтереснее хотя бы за счет своих технических качеств, но он по-прежнему очень молод и пока целиком не тянет уровень "основы".

Дониеллу Малену пока что необходимо время, чтобы освоиться в новом коллективе и адаптироваться к немецкому чемпионату.

Вернемся к Холланду. Сравните следующие цифры норвежца по итогам встреч с Айнтрахтом (4-2-3-1) и Фрайбургом (4-4-2).

Айнтрахт Франкфурт: дубль и два ассиста, 6 ударов по воротам, 3 в створ, 3 успешных обводки, 2 выигранных верховых единоборства, 3 ключевые передачи, 1 вынос, наивысшая оценка от Whoscored (10), звание "Игрока матча".

Фрайбург: ноль результативных действий, 6 ударов по воротам, 2 в створ, 1 ключевая передача, 2 выигранных верховых единоборства.

Несмотря на шесть ударов, назвать эти выстрелы в исполнении Эрлинга хоть сколь-нибудь опасными язык не повернется. Как, к слову, у всего коллектива из Рура.

Помните, мы сказали о неэффективности использования формации 4-4-2 при наличии определенных кадровых ресурсов в клубе на данный момент. Во-первых, у Марко Розе на новом месте работы нет того же Флориана Нойхауса, которого он так сильно хотел забрать с собой на Сигнал Идуна Парк, а Джуд Беллингем и особенно Джованни Рейна — это, скорее, несколько о другом, чем исполнение функций "инсайдов".

Во-вторых, нерешенные проблемы в обороне, особенно кричащие о себе на старте этого сезона, когда в лазарете оказался практически весь оборонительный блок в полном составе (Геррейру, Хуммельс и Джан появились во Фрайбурге на поле впервые в этой кампании). Из железно основных остался лишь демонстрирующий неплохой прогресс в последнее время Мануэль Аканджи, а вот остальные дыры затыкаются резервистами, не имевшими бы ни единого шанса играть при всех здоровых конкурентах.

Юный Пападопулос в паре с Аканджи в центре обороны выглядит очень рискованной опцией, так что в последних играх его роль взял на себя номинальный опорник Аксель Витсель (не новость для "шмелей", периодически опускавших на цз и Юлиана Вайгля, и Эмре Джана), а на флангах выступают Шульц с Пасслаком. Правый фланг — пока что главная проблема команды, даже при условии здоровья всех лидеров. Тот же Тома Менье пока что проваливается в Боруссии.

Чтобы понимать насколько все плохо с кадрами в защите достаточно того факта, что уже по ходу первого тайма во Фрайбурге Марко Розе вынужден был менять Нико Шульца на едва восстановившегося Рафаэля Геррейру, а во второй половине встречи не менее посредственного Феликса Пасслака заменил Эмре Джан.

Короче говоря, приход Марселя Хальстенберга жизненно необходим! Кроме того, не лишними будет покупка ещё одного качественного цз (Загаду постоянно пребывает на больничной койке) и более-менее сильного форварда в пару к Холланду, однако для начала необходимо продавать, а избавление от балласта пока что проходит так себе.

Если кто не знал, продажа Джейдона Санчо в Манчестер Юнайтед лишь позволяет заткнуть финансовые дыры и выровнять баланс средств, но никак не собрать с миру по нитке для укрепления состава.

Промежуточный вывод

Первые поединки оставили после себя неоднозначные впечатления. С одной стороны, есть плацдарм для роста, растет роль в команде Эрлинга Холланда, заметно улучшившего свои скиллы за последний год, даже в проигранном суперкубке с Баварией Дортмунд приятно удивил, создав достаточно неплохих моментов и классно применяя высокий прессинг и контрпрессинг. Да и инстинкта хищника, как во встрече с Айнтрахтом, когда "шмели" стремились забить еще и еще, тоже давненько не хватало. По донесениям многих СМИ в дортмундском клубе лучшая атмосфера со времен Юргена Клоппа, а новый тренерский штаб оставил у игроков наилучшее впечатление. Но, но, но.

С другой — проект "Боруссия Дортмунд Марко Розе" пока что сыроват, он лишь прощупывает почву и формируется, следовательно, необходимо подождать.

Как минимум "черно-желтые" обязаны начать пропускать гораздо меньше глупых мячей, так как в рамке ворот появился Грегор Кобель из Штутгарта, здорово играющий ногами, надежный на ленточке и в стиле Мануэля Нойера подчищающий огрехи партнеров на своей половине поля.

Так что ждем свершений и дальнейшего прогресса от обновленного Дортмунда, а выводы оставим на концовку сезона.