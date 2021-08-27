Германия

Футболист предпочел выступать за Бундестим.

Главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц огласил список игроков, которые вызваны в команду.

Среди всех оказался украинец Эрик Шуранов из Нюрнберга, который ранее выступал за юношеские сборные Украины.

Шуранов, который родился в Германии в семье украинцев, будет помогать команде в матчах квалификации к молодежному Евро-2023.

Еще в январе 2021 года УЕФА сообщила УАФ, что Шуранов будет выступать за Германию.

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