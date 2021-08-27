Германия

Дортмундцы набрали три очка на своем поле.

Боруссия Д в рамках поединка третьего тура чемпионата Германии принимала на своем поле Хоффенхайм и добилась победы со счетом 2:1.

"Шмели" открыли счет в начале второй половины игры усилиями Рейны, но гости восстановили паритет на исходе часа игры.

Тем не менее, хозяева вскоре вновь вышли вперед. Уже под занавес встречи команды еще раз обменялись голами — на точный удар Даббура взятием ворот ответил Холанд.

Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2

Голы: Рейна, 49, Беллингэм, 69, Холанд, 90+1 — Баумгартнер, 61, Даббур, 90

Боруссия Д: Кобель — Менье, Витцель, Аканджи, Геррейру (Пасслак, 84) — Беллингэм (Вольф, 72), Рейна (Брандт, 64), Дауд, Ройс — Мален (Мукоко, 84), Холанд.

Хоффенхайм: Бауманн — Акпогума, Фогт, Пош — Раум, Руди, Гайгер (Даббур, 83), Баумгартнер (Адамян, 70), Штиллер (Рюттер, 46) — Крамарич, Бруун Ларсен (Гачинович, 70).

Предупреждения: Дауд, Менье — Баумгартнер, Пош, Гайгер