Вольфсбург - Лейпциг, Getty Images
29 августа 2021, 20:27
Завершился поединок третьего тура немецкой Бундеслиги, в котором Вольфсбург принимал на своем поле РБ Лейпциг.
Главным героем встречи смело можно назвать Руссийона, который стал автором единственного гола на 52-й минуте и принес в актив "волков" три очка.
Вольфсбург — РБ Лейпциг 1:0
Гол: Руссийон, 52
Вольфсбург: Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссийон, Арнольд, Штеффен (Мармош, 88), Шлагер (Гилавоги, 70), Филипп (Нмеча, 78), Баку, Вегорст.
РБ Лейпциг: Гулачи, Клостерманн, Орбан, Симакан (Бробби, 86), Гвардиол, Форсберг, Нкунку, Адамс (Кампль, 86), Айдара (Лаймер, 59), Собослаи (Поульсен, 68), Андре Силва (Мукиеле, 86).
Предупреждения: Штеффен, Шлагер, Гилавоги, Руссийон - Гвардиол, Адамс.