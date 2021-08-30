Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

На старте нового сезона национального первенства менхенгладбахская Боруссия продолжает демонстрировать крайне неуверенный футбол в своем исполнении. Коллектив Ади Хюттера не смог победить ни в одном из стартовых туров, а последнее его поражение было оформлено усилиями берлинского Униона, который, наоборот, еще не допускал серьезных осечек на старте.

Обзор матча:

Унион Берлин — Боруссия М 2:1

Голы: Гиссельман, 22, Авонийи, 41 — Хофманн, 90+1

Унион Берлин: Люте — Триммель, Кнохе, Баумгартль, Йеккель — Гиссельманн, Харагути (Рюэрсон, 61), Хедира (Грисбек, 82), Озтуналы (Тойхерт, 82) — Крузе (Фогльзаммер, 82), Авонийи (Беренс, 73).

Боруссия М: Зоммер — Скалли, Эльведи, Байер, Бенсебайни — Штиндль, Крамер (Закария, 46), Хофманн, Вольф (Херрманн, 46) — Нойхаус (Бенеш, 84), Плеа (Беннеттс, 72).

Предупреждения: Харагучи, Триммель.