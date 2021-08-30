Германия

Мюнхенцы провернули отличный трансфер.

Полузащитник РБ Лейпциг и сборной Австрии Марсель Забитцер перебрался в мюнхенскую Баварию.

Контракт с 27 летним полузащитником подписан сроком на четыре года, до окончания сезона 2024/25.

Отметим, что в минувшем сезоне на счету футболиста 39 матчей за Лейпциг, в которых он забил девять голов и отдал семь ассистов.

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