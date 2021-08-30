Мюнхенцы провернули отличный трансфер.
ФК Бавария
30 августа 2021, 17:18
Полузащитник РБ Лейпциг и сборной Австрии Марсель Забитцер перебрался в мюнхенскую Баварию.
Контракт с 27 летним полузащитником подписан сроком на четыре года, до окончания сезона 2024/25.
Отметим, что в минувшем сезоне на счету футболиста 39 матчей за Лейпциг, в которых он забил девять голов и отдал семь ассистов.
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