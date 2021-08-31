Германия

Нидерландский форвард продолжит карьеру в Германии.

Айнтрахт из Франкфурта на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Сама Ламмерса, права на которого принадлежат бергамской Аталанте.

24-летний нидерландец перешел в немецкий клуб на правах аренды, которая будет рассчитана до конца нынешнего сезона.

В новом клубе футболист будет выступать под 9-м номером.

В прошлом сезоне Сам Ламмерс провел за Аталанту 18 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.