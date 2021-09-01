Германия

Немецкий клуб решил спорным способом удержать игрока в клубе.

За несколько дней до завершения летней трансферной кампании римский Лацио выражал абсолютную уверенность в успешности потенциального перехода в его стан нападающего франкфуртского Айнтрахта Филипа Костича, который в прошлом сезоне оформил четыре гола и 17 голевых передач за 30 сыгранных матчей.

Однако, трансферное окно завершилось, а сербский нападающий так и остался игроком "красно-белых орлов". Впрочем, как удалось узнать итальянскому журналисту Джанлуке Ди Марцио, без "грязной" игры со стороны боссов Айнтрахта в данной ситуации не обошлось.

Информация о том, что Лацио делал все возможное для подписания контракта с футболистом, подтвердилась из источников внутри римского клуба. Лацио давал 10 млн евро + 2 млн евро в виде бонусов, в то время как немецкая сторона настаивала на еще 1 млн евро возможных выплат.

Итальянский коллектив отправил официальный запрос на трансфер, однако Айнтрахт, вместо того, чтобы уведомить о нем игрока, оповестил партнеров по переговорам о том, что ничего не получал.

В итоге, каким-то образом изначальный вариант письма все же оказался в руках у агента футболиста Фали Рамадани, который показал его Костичу, после чего Филип был взбешен, и отказался ехать на игру своей команды против Арминии, которая завершилась со счетом 1:1 (третья потеря очков Айнтрахтом в трех матчах на старте сезона).

При этом, Лацио до последнего держал забронированным последний из доступных слотов регистрации футболистов не из стран-членов Европейского Союза, поэтому не успел зарегистрировать свое новое приобретение, датированное еще началом июля 2021-го года — сербского защитника Димитрие Каменовича.