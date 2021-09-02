Германия

Полузащитник РБ Лейпциг прокомментировал ситуацию вокруг своего трансфера из Барселоны.

Одной из наиболее незаметных, но оттого не менее горячих трансферных саг этого лета были перипетии вокруг продления контракта между каталонской Барселоной и ее воспитанником, полузащитником Илайшем Мориба, который в конечном итоге оказался в немецком РБ Лейпциг.

Руководство "блаугранас" различными методами пыталось повлиять на 18-летнего футболиста, дабы он не стал покидать коллектив, однако ссылка игрока в дубль на непродолжительный период окончательно испортила отношение между сторонами.

Обо всем этом попытался дать емкий комментарий сам футболист, уже после своего перехода в стан "Красных быков".

"Последние несколько месяцев были самыми тяжелыми в моей жизни. Моя семья регулярно получала оскорбительного содержания письма и сообщения, однако, все это осталось позади, и сейчас мы в Лейпциге, сумев пережить этот напряженный момент.

Считаю, что я не заслуживаю на подобную неприязнь со стороны фанатов Барселоны. Люди внутри клуба наговорили слишком много лживых вещей обо мне, поэтому пришлось молчать, дабы не давать им возможности и дальше продолжать придумывать свои истории. Это и было мое уважение к Барселоне — не дать клубу испортить лицо регулярными скандалами.

Я стал лучше, пока выступал за Барсу. Благодаря поддержке фанатов в том числе, но в последние несколько месяцев я не понимал их реакции на происходившее. Я не собираюсь давать кому-то какие-то оценки, основываясь на позиции лишь некоторой группы людей. В моем сердце всегда будет место для Барселоны.

Я желаю клубу только лучшего. Особенно — моему другу Ансу Фати, которому только недавно вручили 10-й номер. Он подходит ему лучше всего.

Однако, могу пообещать, что, если Лейпциг встретится с Барселоной, то я пожму своим друзьям руки до начала матча, но уже во время игры никакой дружбы точно не будет. Я отдам всего себя за РБ", — подытожил гвинейский футболист.

Дебют Илайша можно ожидать уже в следующей игре его нового клуба, которому придется на своем поле принимать мюнхенскую Баварию.