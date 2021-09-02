Полузащитник РБ Лейпциг прокомментировал ситуацию вокруг своего трансфера из Барселоны.
Илайиш Мориба, twitter.com/senordelBalon
02 сентября 2021, 09:27
Одной из наиболее незаметных, но оттого не менее горячих трансферных саг этого лета были перипетии вокруг продления контракта между каталонской Барселоной и ее воспитанником, полузащитником Илайшем Мориба, который в конечном итоге оказался в немецком РБ Лейпциг.
Руководство "блаугранас" различными методами пыталось повлиять на 18-летнего футболиста, дабы он не стал покидать коллектив, однако ссылка игрока в дубль на непродолжительный период окончательно испортила отношение между сторонами.
Обо всем этом попытался дать емкий комментарий сам футболист, уже после своего перехода в стан "Красных быков".
"Последние несколько месяцев были самыми тяжелыми в моей жизни. Моя семья регулярно получала оскорбительного содержания письма и сообщения, однако, все это осталось позади, и сейчас мы в Лейпциге, сумев пережить этот напряженный момент.
Считаю, что я не заслуживаю на подобную неприязнь со стороны фанатов Барселоны. Люди внутри клуба наговорили слишком много лживых вещей обо мне, поэтому пришлось молчать, дабы не давать им возможности и дальше продолжать придумывать свои истории. Это и было мое уважение к Барселоне — не дать клубу испортить лицо регулярными скандалами.
Я стал лучше, пока выступал за Барсу. Благодаря поддержке фанатов в том числе, но в последние несколько месяцев я не понимал их реакции на происходившее. Я не собираюсь давать кому-то какие-то оценки, основываясь на позиции лишь некоторой группы людей. В моем сердце всегда будет место для Барселоны.
Я желаю клубу только лучшего. Особенно — моему другу Ансу Фати, которому только недавно вручили 10-й номер. Он подходит ему лучше всего.
Однако, могу пообещать, что, если Лейпциг встретится с Барселоной, то я пожму своим друзьям руки до начала матча, но уже во время игры никакой дружбы точно не будет. Я отдам всего себя за РБ", — подытожил гвинейский футболист.
Дебют Илайша можно ожидать уже в следующей игре его нового клуба, которому придется на своем поле принимать мюнхенскую Баварию.