Германия

18-летний гвинеец продолжит карьеру в Германии.

Лейпциг на своем официальном сайте объявил о подписании центрального полузащитника Илаиша Мориба, права на которого ранее принадлежали каталонской Барселоне.

18-летний гвинеец подписал с "быками" полноценный долгосрочный контракт, который будет рассчитан до лета 2026 года.

Финансовые детали сделки не уточняются, однако, по предварительной информации, Мориба обошелся Лейпцигу в 16 миллионов евро.

В прошлом сезоне Илаиш Мориба провел в Ла Лиге за Барселону 14 поединков, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.