Молодой футболист заинтересовал ведущие клубы Европы.
Карим Адейеми, getty images
07 сентября 2021, 00:36
Бавария, Ливерпуль и Барселона заинтересовались нападающим РБ Зальцбурга Карима Адейеми, сообщает Bild.
Текущее соглашение немецкого футболиста с "быками" действительно до лета 2024 года. В этом сезоне на его счету девять матчей, в которых он забил семь голов и отдал ассист.
Отметим, что Карим Адейеми недавно дебютировал за сборную Германии в матче против Армении и отметился голом.
Напомним, что "сине-гранатовые" обратили свое внимание на немецкого форварда еще в 2019 году.