Германия

Молодой футболист заинтересовал ведущие клубы Европы.

Бавария, Ливерпуль и Барселона заинтересовались нападающим РБ Зальцбурга Карима Адейеми, сообщает Bild.

Текущее соглашение немецкого футболиста с "быками" действительно до лета 2024 года. В этом сезоне на его счету девять матчей, в которых он забил семь голов и отдал ассист.

Отметим, что Карим Адейеми недавно дебютировал за сборную Германии в матче против Армении и отметился голом.

Напомним, что "сине-гранатовые" обратили свое внимание на немецкого форварда еще в 2019 году.