Германия

Полузащитник коллектива Джесси Марша прокомментировал слухи трансферного рынка.

Накануне поединка против мюнхенской Баварии в рамках четвертого тура немецкой Бундеслиги, полузащитник РБ Лейпциг Конрад Лаймер поделился с журналистами своим мнением относительно трансферной политики будущего соперника, а также рассказал об ожиданиях от противостояния своему бывшему наставнику Юлиану Нагельсманну.

"Тема Баварии для меня закрылась вместе с летним трансферным окном. Я — игрок РБ Лейпциг, и отдам все ради этого клуба. Что было в прошлом — остается в прошлом. У нас впереди очень важная игра.

Нагельсманн обладает четким представлением относительно того, каким именно он хочет видеть футбол в исполнении своей команды. Это хорошо работало для нас в течение двух последних лет, однако этот период также остался позади. Сейчас у нас есть Джесси Марш — отличный наставник, игра под руководством которого вдохновляет не меньше.

Нам будет очень сложно заменить ушедших Упамекано, Забитцера и Конате, которые были ключевыми игроками команды. Однако, у нас все равно собрался отличный состав. Возможно, даже лучший из тех, в которых мне удавалось выступать до этого. Мы определенно должны попытаться сделать следующий шаг.

Надеюсь, что у Забитцера дела пойдут хорошо в Баварии. Он показал в Лейпциге, что является великим футболистом и большой личностью. Играть за Баварию всегда было его детской мечтой. Мы расстались на хорошей ноте, поэтому продолжаем поддерживать связь друг с другом", — рассказал австрийский футболист.

Матч РБ Лейпциг — Бавария состоится 11 сентября, начало в 19:30 по киевскому времени. Football.ua подготовил для вас анонс предстоящего противостояния.