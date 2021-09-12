Германия

Завершился матч чемпионата Германии.

В рамках четвертого тура немецкой Бундеслиги Айнтрахт во Франкфурте сыграл вничью со Штутгартом (1:1).

На 79 минуте Филип Костич с передачи от Соу вывел хозяев вперед. Спустя три минуты красную карточку перед собой увидел защитник Штутгарта Антон. Казалось, что для Айнтрахта ничего не предвещает беды. Однако на 88 минуте Мармуш счет сравнял. Итог матча — 1:1.

Айнтрахт Ф — Штутгарт 1:1

Голы: Костич, 79 — Мармуш, 88

Айнтрахт Ф: Трапп, Дурм, Хинтереггер, Ндика, Ленц, Соу, Хрустич (Якич, 59), Камада, Хеуге, Линдстрем (Костич, 59), Ламмерс.

Штутгарт: Мюллер, Кемпф, Антон, Мавропанос, Соса, Массимо (Беяз, 63), Каразор, Эндо, Клемент, Климович (Кулибали, 63), Мармуш.

Предупреждения: Мармуш, Антон, Ленц, Кулибали.