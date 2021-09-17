Германия

Футболист в ближайшие матчи не поможет Баварии.

Вингер мюнхенской Баварии Кингсли Коман после поединка против Барселоны оказался в больнице.

Как сообщает пресс-служба мюнхенцев, 25-летний футболист перенес операцию на сердце. Его беспокоит аритмия.

"Кингсли Коман вчера перенес операцию. У него было небольшое нарушение сердечного ритма с небольшим дополнительным сокращением.

Иногда у него была небольшая одышка. Вот почему мы выбрали длительный мониторинг ЭКГ и продолжили эту процедуру", — заявил главный тренер клуба Юлиан Нагельсманн.

Отметим, что на протяжении нескольких лет Комана преследуют травмы. После матча против Челси в 2019 году футболист вовсе планировал завершить карьеру.