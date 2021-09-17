Футболист в ближайшие матчи не поможет Баварии.
Кингсли Коман, Getty Images
17 сентября 2021, 16:26
Вингер мюнхенской Баварии Кингсли Коман после поединка против Барселоны оказался в больнице.
Как сообщает пресс-служба мюнхенцев, 25-летний футболист перенес операцию на сердце. Его беспокоит аритмия.
"Кингсли Коман вчера перенес операцию. У него было небольшое нарушение сердечного ритма с небольшим дополнительным сокращением.
Иногда у него была небольшая одышка. Вот почему мы выбрали длительный мониторинг ЭКГ и продолжили эту процедуру", — заявил главный тренер клуба Юлиан Нагельсманн.
Отметим, что на протяжении нескольких лет Комана преследуют травмы. После матча против Челси в 2019 году футболист вовсе планировал завершить карьеру.