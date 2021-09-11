Германия

Французский форвард намерен продолжить свою карьеру в АПЛ.

Нападающий мюнхенской Баварии Кингсли Коман может покинуть немецкий клуб в следующем году, сообщает Le10Sport.

По информации источника, 25-летний французский форвард не будет продлевать контракт с чемпионами Германии, так как хочет перебраться в английскую Премьер-лигу.

Действующий контракт футболиста с Баварией рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне Коман провел 39 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 15 результативных передач.

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