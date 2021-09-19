Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В пятом туре немецкой Бундеслиги Кельн на своем поле принимал РБ Лейпциг, все никак который не может найти свою игру под руководством Джесси Марша.

Гости оформили быстрый забитый мяч усилиями Доминика Собослаи, однако VAR свел усилия венгра на нет, равно как и после перерыва своего результативного удара лишился Эмиль Форсберг.

А вот форвард "карнавальщиков" Антони Модест вполне в рамках правил открыл счет в начале второго тайма, и лишь в середине заключительной половины матча Айдара сумел отыграть пропущенный своей командой мяч.

Обзор матча:

Кельн — РБ Лейпциг 1:1

Голы: Модест, 57 — Айдара, 72.

Кельн: Хорн — Шмитц (Озджан, 82), Килман, Чичос (Мере, 31), Гектор — Скири — Любичич, Дуда, Тильманн (Шиндлер, 82) — Ут (Эхизибуэ, 68), Модест (Андерссон, 68).

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Орбан, Симакан, Гвардиол — Айдара (Адамс, 85), Кампль — Нкунку, Ольмо (Форсберг, 58), Собослаи (Лаймер, 90+3) — Андре Силва (Поульсен, 58).

Предупреждения: Чичос, Мере, Шмитц — Клостерманн.