Германия

Состоялся заключительный матч игрового дня в Бундеслиге.

Кельн в матче пятого тура немецкой Бундеслиги на своем поле расписал мировую с приехавшим в гости Лейпцигом. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 57-й минуте, когда результативным ударом в составе "козлов" отметился Антони Модест. Однако последнее слово было за "быками", где на 72-й минуте отметился Амаду Айдара.

После пяти игр у Кельна восемь очков и шестая строчка, а у Лейпцига четыре балла и 13-я строчка.

Кельн — Лейпциг 1:1

Голы: Модест, 57 — Айдара, 72.

Кельн: Хорн — Шмитц (Озджан, 82), Килман, Чичос (Мере, 31), Гектор — Скири — Любичич, Дуда, Тильманн (Шиндлер, 82) — Ут (Эхизибуэ, 68), Модест (Андерссон, 68).

Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Орбан, Симакан, Гвардиол — Айдара (Адамс, 85), Кампль — Нкунку, Ольмо (Форсберг, 58), Собослаи (Лаймер, 90+3) — Андре Силва (Поульсен, 58).

Предупреждения: Чичос, Мере, Шмитц — Клостерманн.