Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В поединке пятого тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия на своем поле разобралась с приехавшим в гости берлинским Унионом со счетом 4:2.

Отметим, что в составе хозяев поля дублем отметился Эрлинг Холланд — по голу в каждом из таймов.

Обзор матча:

Боруссия Д — Унион Берлин 4:2

Голы: Геррейру, 10, Холанд, 24, 83, Фририх, 52 (автогол) — Крузе, 57 (с пенальти), Фогльзаммер, 81.

Боруссия Д: Кобель — Менье, Аканжи, Хуммельс (Понграчич, 89), Геррейру — Беллингэм, Витсель, Дауд (Азар, 84) — Ройс (Мукоко, 89) — Холанд, Мален (Вольф, 73).

Унион: Люте — Фридрих, Кнохе, Баумгартль (Эндо, 77) — Рьерсон, Езтунали (Тойхерт, 55), Хедира (Харагучи, 71), Премель, Гиселманн — Крузе (Фогльзаммер, 77), Авоньи (Беренс, 55).

Предупреждения: Хуммельс, Витсель — Фридрих, Гиселманн, Рьерсон.